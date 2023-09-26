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Минюст РТ напоминает о возможности регистрации НКО в электронном виде
Управление Министерства юстиции РФ по РТ напоминает жителям республики о возможности предоставления на государственную регистрацию некоммерческих организаций в электронном виде.
Подать документы можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо выбрать услугу «Принятие решения о государственной регистрации некоммерческой организации».
В ведомстве также перечислили ряд преимуществ электронной подачи документов. Так, подать документы можно в любое время суток и из любого местонахождения заявителя. Так же круглосуточно можно получить информацию о ходе рассмотрения заявления, этапах прохождения и степени готовности документов.
Среди преимуществ: отсутствие нотариального удостоверения заявления, освобождение от уплаты государственной пошлины, сокращенный срок регистрации.
В Управлении Минюста оказывают консультации по подготовке и направлению документов на портал госуслуг. Для этого необходима предварительная запись по телефону: +7(843)528-03-42 (доб. 319).
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