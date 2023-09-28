Минюст России хочет масштабировать систему «Правовая помощь» на все регионы

Константин Чуйченко

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Информационная система «Правовая помощь» станет доступна всем регионам России. Она была запущена в конце прошлого года в десяти пилотных субъектах. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на пленарном заседании Казанского международного юридического форума.

«При совершенствовании системы оказания бесплатной юридической помощи активно используем преимущества цифровой трансформации. Планируется, что система „Правовая помощь“ будет масштабирована на все субъекты РФ», — сказал глава Минюста.

Он уточнил, что это создаст единое цифровое пространство для правового информирования и просвещения населения, а также позволит минимизировать случаи предоставления некачественной юридической помощи.

Чуйченко отметил, что наиболее эффективно система бесплатной юридической помощи работает в тех регионах, где созданы государственные юридические бюро. Сейчас они действуют в 40 субъектах РФ. «Ключевым направлением является создание таких бюро во всех регионах», — поделился он.

Кроме того, по словам министра, необходимо обеспечить надлежащий учет правовых актов, терминологическое единство и актуализацию правового регулирования. В связи с этим важным направлением станет создание федеральной государственной информационной системы «Право». Она станет источником текстов правовых актов и сервисов, необходимых для ведения правотворческой деятельности.

Чуйченко напомнил, что в прошлом году проводилась работа над изменениями в федеральном законе об адвокатской деятельности и адвокатуре в России. В апреле законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении. Документом предусматривается создание единого государственного реестра адвокатов России.

Проводится также работа по формированию нотариального тарифа. Соответствующий закон заработает с 1 октября. По некоторым социально значимым нотариальным услугам предполагается снижение тарифа от 10 до 15% в зависимости от региона, подчеркнул глава Минюста.

Участниками Казанского международного юридического форума стали представители России, Индии, Китая, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и ряда других стран.

В прошлом году прошел X Петербургский международный юридический форум. К участникам пленарного заседания форума обратился с видеоприветствием Президент России Владимир Путин. «<...> наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития», — заявил тогда он.