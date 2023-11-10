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Минюст России внес в реестр иноагентов журналиста Колдобского и историка Малова
Министерство юстиции России обновил список иностранных агентов – реестр пополнили журналист Сергей Колдобский, историк Алексей Малов, издание об экологии «Кедр.медиа» и проект «Гроза».
«Колдобский осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа РФ, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Сотрудничает с интернет-изданием, которое включено в реестр иностранных агентов, является корреспондентом иностранного интернет-издания», – поясняется в сообщении.
Малову вменяется участие в создании материалов иноагентов, распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
«Кедр.медиа», согласно сообщению Минюста, участвовал в распространении материалов иноагентов и недостоверной информации о решениях органов власти РФ и проводимой ими политике, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности.
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