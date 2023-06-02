Минюст России внес в реестр иноагентов Супера, Орешкина и издание «Проект»

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста Романа Супера, историка Максима Кузахметова, политолога Дмитрия Орешкина, а также издание «Проект» и ООО «ЯРНОВОСТИ».

На сайте ведомства уточняется, что Кузахметов выступал против спецоперации, участвовал в качестве респондента на инфоплощадках, предоставляемых иностранными СМИ, а также поддерживал киевский режим.

Супер выступал против спецоперации, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также создавал и распространял материалы иноагентов.

Орешкин также распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, негативно высказывался в отношении России и заявлял о поддеоржке киевских властей. Кроме того, участвовал в качестве респондента на инфоплощадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ.

Издание «Проект» распространяло недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти РФ и действиях ВС России, а также участвовало в распространении материалов иноагентов. Создатель и главред, а также ряд сотрудников включены в список иноагентов.

«ЯРНОВОСТИ» распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также материалов иноагентов.