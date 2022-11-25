Минюст России внес Meta* в реестр экстремистских организаций

Министерство юстиции России внесло компанию Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, в реестр экстремистских организаций. Информация размещена на сайте Минюста.

«Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram (решение Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.06.2022)», — отмечается в документе.

Напомним, что компания была признана экстремистской в марте этого года — за агрессию и призывы к насилию в отношении военнослужащих, участвующих в СВО, и обычных россиян, а также распространение ложной информации.

При этом запрет на деятельность в России не коснулся мессенджера WhatsApp, который тоже принадлежит компании.

*Meta Platforms Inc. — экстремистская организация, запрещена в России.