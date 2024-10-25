Минюст России предложил платить алименты студентам очных отделений до 23 лет

Совершеннолетним студентам предлагают выплачивать алименты до 23 лет, если они учатся на очном отделении. Автором инициативы выступает Министерство юстиции России — о законопроекте сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве полагают, что продление срока выплаты алиментов совершеннолетним студентам без собственного дохода поможет тем полноценно проходить обучение.

«Учитывая уровень учебной нагрузки, многие совершеннолетние трудоспособные дети не могут осуществлять трудовую деятельность без ущерба для освоения образовательных программ», — отмечается в тексте.

По окончании школы совершеннолетние продолжат получать выплаты до начала нового учебного года при условии, что им не исполнилось 19 лет.

Кроме того, законопроект предусмотрит административную ответственность за неуплату алиментов без уважительной причины. Если подобное происходило неоднократно, нарушителю будет грозить уголовная ответственность.