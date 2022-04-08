Минюст РФ закрыл 15 представительств иностранных НКО

Министерство юстиции России сегодня исключило из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций и таким образом закрыло 15 филиалов таких НКО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет, в частности, о представительствах американского Фонда Карнеги за международный мир, международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch.

Кроме того, из реестра исключены подразделения ряда германских НКО. Это филиал «Фонда Фридриха Науманна за свободу», филиал и представительство в Санкт-Петербурге «Фонда имени Фридриха Эберта», представительство в Москве Фонда имени Конрада Аденауэра, филиалы «Фонда Ханнса Зайделя», объединения «Фонд Розы Люксембург — Анализ общественного развития и гражданское просвещение», «Фонда имени Генриха Бёлля, представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества.

Помимо этого, оказались закрыты представительство швейцарского «Фонда Ага Хана», польской Ассоциации «Вспульнота Польска» и американского «Института международного образования» (IIE).

«Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации», — заявили в Минюсте РФ.

Федеральный закон о некоммерческих организациях предусматривает, что филиалы и представительства иностранных НКО приобретают правоспособность со дня внесения в реестр. Таким образом, теперь они прекратили работу.

Впрочем, отмечает РБК, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский предположил, что эти НКО прекратят свою деятельность на территории России, но не в отношении России.