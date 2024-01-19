Минюст РФ включил в список иноагентов экоактивистку Чирикову* и социолога Юдина*

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще пять человек и две организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, относительно экоактивистки и политика Евгении Чириковой* утверждается, что она участвовала в качестве эксперта и респондента на площадках зарубежных СМИ и иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине и распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. При этом сообщается, что активистка участвует в организации, признанной нежелательной, и проживает за пределами РФ.

О социологе Григории Юдине* сказано, что он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России. Ученый также проживает за пределами РФ.

О журналистке Лоле Тагаевой* говорится, что она выступала против специальной военной операции на Украине, принимала участие в создании сообщений и материалов иноагентов и распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Является издателем включенного в реестр иностранных агентов проекта (речь идет об интернет-издании «Верстка»**) и проживает за пределами РФ, уточняют в министерстве.

Upd. (22.09): О блогере Владиславе Олейнике* сказано, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и выступал против специальной военной операции на Украине, являясь участником нежелательной организации и проживает за пределами РФ.

Относительно депутата Смоленской областной Думы Владислава Живицы* утверждается, что он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее Вооруженных сил, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. Региональный политик также сотрудничал с организацией, признанной нежелательной, и проживает за пределами РФ.

В реестр также включены две организации: лекторий «Живое слово»** и «Комитет ингушской независимости»**. Исключено из реестра в связи с ликвидацией некоммерческое партнерство «Институт развития прессы — Сибирь»**.

* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

** Был(а/о) внесен(а/о) в реестр организаций — иностранных агентов.