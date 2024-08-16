Минюст РФ включил в реестр иноагентов Telegram-каналы BRIEF* и «Незыгарь»*

Фото: пресс-служба Минюста РФ

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще двух человек и четыре Telegram-канала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Относительно каналов BRIEF*, «BRIEF Важное»* и «Сирена»* утверждается, что они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ, принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Канал «Незыгарь»* признан иноагентом со сходной мотивировкой, но при этом она не содержит упоминания о распространении недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа армии РФ.

Кроме того, иностранными агентами признаны журналист Ренат Давлетгильдеев* (в том числе за участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ) и бизнесмен Андрей Павлов*, основатель сети магазинов обуви Zenden.

* Включены в реестр иностранных агентов.