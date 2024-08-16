Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минюст РФ включил в реестр иноагентов Telegram-каналы BRIEF* и «Незыгарь»*
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще двух человек и четыре Telegram-канала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Относительно каналов BRIEF*, «BRIEF Важное»* и «Сирена»* утверждается, что они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ, принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Канал «Незыгарь»* признан иноагентом со сходной мотивировкой, но при этом она не содержит упоминания о распространении недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа армии РФ.
Кроме того, иностранными агентами признаны журналист Ренат Давлетгильдеев* (в том числе за участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ) и бизнесмен Андрей Павлов*, основатель сети магазинов обуви Zenden.
* Включены в реестр иностранных агентов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»