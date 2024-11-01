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Минюст РФ включил в реестр иноагентов писателя Александра Архангельского*
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Относительно писателя, публициста и литературоведа Александра Архангельского* в сообщении Минюста сказано, что он «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Упомянуто и то, что Архангельский* был респондентом на информплощадке иноагента, участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов.
Со сходной мотивировкой внесен в реестр иноагентов музыкальный критик и издатель Александр Горбачев*. О нем также сказано, что он распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» Вооруженных сил РФ.
Кроме того, иноагентами признаны журналистка Анна Зуева* и журналист Алексей Серегин*. Мотивировки, объясняющие соответствующие решения Минюста, похожи на предыдущие.
О Горбачеве* и Зуевой* отдельно сказано, что они проживают за пределами территории РФ.
* Включен(а) в реестр иностранных агентов.
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