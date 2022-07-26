Минюст РФ включил Bellingcat* и The Insider* в число нежелательных организаций

Издания Bellingcat* и The Insider*, ранее объявленные СМИ-иноагентами, включены в реестр неправительственных организаций, чья работа в России признана нежелательной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

«<…> в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd.* (Великобритания); Stichting Bellingcat* (Нидерланды); The Insider* (Латвия); Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы* (CEELI Institute*) (Чехия)», — отмечают в ведомстве.

Организации включены в список нежелательных на основании решения первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина от 13 июля.

*Организация ранее была признана иностранным агентом, а теперь внесена в список нежелательных.