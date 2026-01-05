Минюст РФ видит большой потенциал во внедрении медиации перед разводом

В Министерстве юстиции России прокомментировали идею введения процедуры медиации для супружеских пар перед расторжением брака через суд. В ведомстве считают, что этот инструмент обладает большим потенциалом для урегулирования конфликтов и способен существенно снизить социальную напряженность между разводящимися супругами, сообщает «ТАСС».

Работа ведется в соответствии с утвержденным правительством планом реализации семейной и демографической политики. Минюсту совместно с Минэкономразвития, Минтрудом и Минфином поручено в 2026–2027 годах разработать законопроект, направленный на развитие института медиации.

Документ должен содержать предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров. В частности, для семей с детьми планируется ввести обязательные встречи с медиатором до начала судебных разбирательств. Также предполагается создание единого реестра специалистов, занимающихся разрешением семейных конфликтов.

В Минюсте отметили, что целенаправленная работа по обновлению правовой базы в этой сфере уже идет. Ключевым условием востребованности процедуры в ведомстве назвали высокий профессионализм кадров: специалисты должны обладать опытом и квалификацией именно в области семейных отношений.

Для обеспечения отрасли кадрами в ряде российских вузов уже формируются специальные образовательные программы по подготовке профессиональных медиаторов.