Минюст РФ признал иноагентом правнучку Никиты Хрущева

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще пятерых человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иноагентами объявлены: политолог Нина Хрущева*, правнучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева, публицист и философ Вадим Штепа*, журналист Сергей Резник*, экономист, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская* и активист Алексей Нестеренко*. Все они проживают за пределами РФ.

Нина Хрущева* родилась в Москве, ее матерью была Юлия Хрущева, внучка Никиты Хрущева. Дед усыновил ее в 1943 году, когда ее отец и его сын, летчик Леонид Хрущев, погиб в воздушном бою, а мать, летчица Любовь Сизых, была отправлена в лагерь по обвинению в шпионаже (за связь с французским дипломатом).

Хрущева* – профессор Новой школы в Нью-Йорке. О ней в сообщении Минюста говорится, что она «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также «выступала против специальной военной операции на Украине».

Кроме того, о Хрущевой* сказано, что она участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и выступала «в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником».

Вместе с тем из реестра иностранных агентов по причине ликвидации исключен благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь».

* Включен(а) в реестр иностранных агентов.