Минюст РФ повторно включил в список иноагентов телеканал «Дождь»*

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов еще две организации и двух физических лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, иноагентом повторно признан телеканал «Дождь»*, объявленный в России нежелательной организацией.

«Иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием „Телеканал „Дождь“*, является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной <…>», — заявили в министерстве.

При этом ООО «Телеканал „Дождь“»* исключено из реестра иноагентов в связи с прекращением осуществления деятельности в таком качестве. Оно было признано СМИ-иноагентом в августе 2021 года.

*Признан нежелательной организацией и организацией, выполняющей функции иностранного агента.