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Минюст РФ повторно включил в список иноагентов телеканал «Дождь»*
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов еще две организации и двух физических лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В частности, иноагентом повторно признан телеканал «Дождь»*, объявленный в России нежелательной организацией.
«Иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием „Телеканал „Дождь“*, является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной <…>», — заявили в министерстве.
При этом ООО «Телеканал „Дождь“»* исключено из реестра иноагентов в связи с прекращением осуществления деятельности в таком качестве. Оно было признано СМИ-иноагентом в августе 2021 года.
*Признан нежелательной организацией и организацией, выполняющей функции иностранного агента.
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