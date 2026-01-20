Минюст РФ по РТ выявил в 14 актах несоответствие федеральному законодательству

В прошлом году Управление Минюста РФ по РТ провело правовую экспертизу более 3 тыс. нормативных актов. Несоответствие федеральному законодательству выявлено в 14 актах органов исполнительной власти республики. Об этом сообщил начальник ведомства Максим Скирда на совместном заседании Управления Министерства юстиции РФ по РТ и коллегии Министерства юстиции РТ.

«Это вопросы предоставления госуслуг, задолженности по платежам в бюджет, проведения конкурса на замещение должности государственной гражданской службы», – рассказал он.

Как и в 2024 году, основной причиной несоответствия законодательных актов является их несвоевременное приведение в соответствие с изменениями в федеральных законах, добавил Скирда.

При этом он заметил, что этот количественный показатель – один из самых низких в Приволжском федеральном округе. «На наш взгляд, это свидетельствует о высоком качественном уровне проводимой в республике нормотворческой работы. Несоответствия федеральному законодательству устранены практически во всех актах», – подчеркнул начальник ведомства.

Он добавил, что в прошлом году для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов в управление поступило свыше 3,5 тыс. документов. «Этот показатель остается одним из самых высоких по России. Первое место по Приволжскому федеральному округу и третье – по стране», – заявил Скирда.

Сейчас региональная часть федерального регистра содержит более 38 тыс. нормативных актов, из которых 27,5 тыс. – действующих, заключил он.