Минюст призвал отправить в регион с мусульманским населением виновного в сожжении Корана

Мужчина, виновный в сожжении Корана в Волгоградской области, должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением. Инцидент произошел по заказу украинских спецслужб, напомнил глава российского Минюста Константин Чуйченко.

Уголовное дело, заведенное в отношении нарушителя, уже направлено в СК по Чеченской Республике.

«Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением», — цитирует Чуйченко РИА Новости.

Он подчеркнул, что такое решение будет способствовать уважению к религии и чувствам верующих в многонациональной и многоконфессиональной России.