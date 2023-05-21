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Минюст призвал отправить в регион с мусульманским населением виновного в сожжении Корана
Мужчина, виновный в сожжении Корана в Волгоградской области, должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением. Инцидент произошел по заказу украинских спецслужб, напомнил глава российского Минюста Константин Чуйченко.
Уголовное дело, заведенное в отношении нарушителя, уже направлено в СК по Чеченской Республике.
«Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением», — цитирует Чуйченко РИА Новости.
Он подчеркнул, что такое решение будет способствовать уважению к религии и чувствам верующих в многонациональной и многоконфессиональной России.
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