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Общество
20 мая 2022  22:24

Минюст признал иностранными агентами Ходорковского и Каспрова

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Министерство юстиции РФ расширило список физических лиц - иностранных агентов. В него включены бывший бизнесмен Михаил Ходорковский* и шахматист Гарри Каспаров*.

В материалах министерства указано, что Ходорковский получал деньги с территории Украины, которые потом использовал для политической деятельности в России.

Каспаров также пользовался для политической деятельности финансированием с Украины. Кроме того, на его счета поступали средства от Human Rights Foundation (США).

Теперь в списке физлиц-иноагентов семь человек. Среди них не только политические активисты и антироссийские журналисты, но и рэпер Алишер Моргенштерн*.

 

* – включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
 

#иноагент
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