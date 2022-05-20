Минюст признал иностранными агентами Ходорковского и Каспрова

Министерство юстиции РФ расширило список физических лиц - иностранных агентов. В него включены бывший бизнесмен Михаил Ходорковский* и шахматист Гарри Каспаров*.

В материалах министерства указано, что Ходорковский получал деньги с территории Украины, которые потом использовал для политической деятельности в России.

Каспаров также пользовался для политической деятельности финансированием с Украины. Кроме того, на его счета поступали средства от Human Rights Foundation (США).

Теперь в списке физлиц-иноагентов семь человек. Среди них не только политические активисты и антироссийские журналисты, но и рэпер Алишер Моргенштерн*.

* – включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

