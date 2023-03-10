Минюст признал иноагентами Сергея Гуриева*, Никсель-Пиксель* и Геннадия Гудкова*

Минюст пополнил реестр иностранных агентов. В обновленный список вошли экономист Сергей Гуриев*, блогер Ника Водвуд (ник – Никсель-Пиксель)*, политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков*, журналист Даниил Губарев*, бывший руководитель агрегатора новостей «Яндекс.Новости» Лев Гершензон*, сообщается на сайте ведомства.

Также в реестр организаций-иноагентов включены Всемирный фонд природы (WWF)**, фонд «Свободная Бурятия»**.

Среди причин включения в список Гуриева* говорится, что он «участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Высказывался против специальной военной операции на Украине». Отмечается, что сейчас экономист живет не в России.

Ника Водвуд* «получала денежные средства от иностранных источников, открыто выступала в поддержку Украины». Помимо этого, среди причин включения ее в реестр отмечается, что она «дискредитировала идеи служения Отечеству, формировала отрицательное отношение к военной службе, негативно высказывалась в адрес военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», а также пропагандировала идеи ЛГБТ-отношений, что «противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Про Губарева* говорится, что он распространял «материалы, созданные иностранными агентами».

Гершензон* признан иноагентом из-за того, что он «создал новостной агрегатор «The True Story», доступ к которому ограничен в связи с неоднократным размещением информации, распространяемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации». Также указывается, что он высказывался против спецоперации.

Всемирный фонд природы** получал поддержку от иностранных источников и «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды» оказывал давление на органы власти, препятствуя реализации промышленных и инфраструктурных проектов, объяснил Минюст.

Фонд «Свободная Бурятия»**, созданный на территории США, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти РФ и участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Помимо этого, отмечается, что организация участвовала в действиях, которые «могут привести к нарушению территориальной целостности РФ».

*признан физлицом-иностранным агентом

**внесен в реестр организаций-иностранных агентов