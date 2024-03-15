Минюст признал иноагентами актера Трескунова* и режиссера Либерова*

Реестр иноагентов пополнили актер Семен Трескунов*, режиссер Роман Либеров*, сообщается на сайте Министерства юстиции России.

Также в списке оказались журналист Марианна Беленькая*, экономист Игорь Липсиц*, редактор Кирилл Ишутин*, депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина* и экс-майор полиции Олег Кашинцев*.

Так, к примеру, Трескунов* признан иноагентом за выступления против специальной военной операции, распространение недостоверных сведений о решениях и политике органов публичной власти в России, негативные высказывания в адрес россиян, распространение и создание материалов и сообщений иноагентов. Подчеркнуто, что он сотрудничает с интернет-источником, который не зарегистрирован как СМИ, включенным в реестр иноагентов. Актер проживает за пределами России.

* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.