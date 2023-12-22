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Минюст признал автора «Масяни» Куваева* и проект «Можем объяснить»* иноагентами
Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов. Информация опубликована на сайте ведомства.
Так, иноагентами признаны мультипликатор, автор «Масяни» Олег Куваев*, адвокат Саркис Дарбинян*, журналисты Александр Рыклин* и Александр Баунов*, религиозный деятель Андрей Кураев*, ведущая Валерия Ратникова*.
Также в список попали интернет-издание «Вёрстка Медиа»*, проект «Можем объяснить»*, ООО «ВОБНИАР»*, которое было учреждено иностранным агентом Маратом Никандровым*.
*Включены в реестр иноагентов.
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