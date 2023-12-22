news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 22 декабря 2023 21:51

Минюст признал автора «Масяни» Куваева* и проект «Можем объяснить»* иноагентами

Скопировать ссылку

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов. Информация опубликована на сайте ведомства.

Так, иноагентами признаны мультипликатор, автор «Масяни» Олег Куваев*, адвокат Саркис Дарбинян*, журналисты Александр Рыклин* и Александр Баунов*, религиозный деятель Андрей Кураев*, ведущая Валерия Ратникова*.

Также в список попали интернет-издание «Вёрстка Медиа»*, проект «Можем объяснить»*, ООО «ВОБНИАР»*, которое было учреждено иностранным агентом Маратом Никандровым*.

*Включены в реестр иноагентов.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100