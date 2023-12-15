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Минюст признал актера Анатолия Белого* иноагентом
В реестр иностранных агентов был внесен российский и израильский актер Анатолий Белый (Вайсман)*. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.
Там указано, что артист участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.
Список иностранных агентов также пополнили экс-главред издания NGS в Красноярске и Новосибирске Андрей Затирко*, бывший муниципальный депутат Хельга Пирогова*, главред «Кавказского узла» Григорий Шведов* и представитель организации «Гражданский совет» Денис Соколов*.
*Признан(а) организацией, выполняющей функции иностранного агента.
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