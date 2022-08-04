Минюст предложил «проиндексировать» размер хищений и отменить три экономические статьи УК

Министерство юстиции России предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и убрать из него три экономические статьи. По мнению ведомства, это позволит сделать уголовное законодательство более «либеральным и гуманным», сообщает РИА Новости со ссылкой на проект федерального закона.

«Законопроектом предлагается признать утратившими силу ст. 170 „Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом“, 170.2 „Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории“», — уточняется в проекте.

Из УК могут исключить и статью 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Помимо этого, документ предусматривает повышение порога для оценки хищений. Так, «с учетом уровня инфляции», к значительным хищениям предлагают относить суммы от 25 тыс. рублей (вместо 15 тыс.), крупным — от 4,5 млн рублей (вместо 3 млн), особо крупным — от 18 млн (вместо 12 млн).