Минюст предложил добавить в наказание за пропаганду нацизма обязательные работы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона Минюста России о введении нового вида административного наказания за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций – обязательных работ, передает ТАСС.

Инициаторы законопроекта предлагают внести поправки в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

В настоящее время за такие действия предусмотрен штраф для граждан от 1 до 2 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения или административный арест на срок до 15 суток, а для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей. Новый законопроект предполагает введение обязательных работ для граждан на срок до 100 часов с конфискацией предмета нарушения.