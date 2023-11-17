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Происшествия 17 ноября 2023 15:56

Минюст потребовал признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России

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Минюст потребовал признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России
Фото: пресс-служба Минюста России

Министерством юстиции в суд направлен иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запретить его в РФ, сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, соответствующее судебное разбирательство назначено на 30 ноября.

Как отвечает Министерство юстиции, в деятельности ЛГБТ-движения, которое функционирует в РФ, были выявлены разнообразные признаки и проявления экстремистской направленности, включая возбуждение социальной и религиозной розни.

По данным ведомства, заседание по этому делу пройдет в Верховном суде.

#лгбт
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