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Минюст объявил иностранным агентом Олега Тинькова*
Основатель и экс-владелец «Тинькофф-банка» Олег Тиньков* был объявлен минюстом иностранным агентом, сообщает ТАСС.
Отмечается, что данный статус Тиньков* получил за распространение недостоверных данных о решениях властей РФ и выступления против СВО.
Также иноагентами признаны активист и правозащитник Аслан Арцуев*, журналист и критик Анна Наринская*, философ Юлия Синеокая* и актер Никита Кукушкин*.
*Внесен в реестр организаций — иностранных агентов.
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