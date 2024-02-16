Минюст объявил иностранным агентом Олега Тинькова*

Основатель и экс-владелец «Тинькофф-банка» Олег Тиньков* был объявлен минюстом иностранным агентом, сообщает ТАСС.

Отмечается, что данный статус Тиньков* получил за распространение недостоверных данных о решениях властей РФ и выступления против СВО.

Также иноагентами признаны активист и правозащитник Аслан Арцуев*, журналист и критик Анна Наринская*, философ Юлия Синеокая* и актер Никита Кукушкин*.

*Внесен в реестр организаций — иностранных агентов.