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Происшествия 16 февраля 2024 21:18

Минюст объявил иностранным агентом Олега Тинькова*

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Основатель и экс-владелец «Тинькофф-банка» Олег Тиньков* был объявлен минюстом иностранным агентом, сообщает ТАСС.

Отмечается, что данный статус Тиньков* получил за распространение недостоверных данных о решениях властей РФ и выступления против СВО.

Также иноагентами признаны активист и правозащитник Аслан Арцуев*, журналист и критик Анна Наринская*, философ Юлия Синеокая* и актер Никита Кукушкин*.

*Внесен в реестр организаций — иностранных агентов.

#иноагент
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