Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минюст объявил иноагентом политолога Станислава Белковского*
Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов пятерых физических лиц. Среди них — политолог Станислав Белковский*, журналисты Илья Шепелин* и Кирилл Седов*, политический активист Евгений Кочегин*, военный эксперт Юрий Федоров*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Upd. (21.32): Среди причин включения в реестр иноагентов Белковского* упоминается участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов и «пропагандистская антигосударственная деятельность, направленная на формирование негативного образа Российской Федерации и дискредитацию специальной военной операции на Украине».
Федоров*, утверждают в ведомстве, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти» РФ решениях и проводимой ими политике, а также «открыто выступал в поддержку Украины», принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов. Упоминается, что он является членом британского Международного института стратегических исследований.
Относительно Шепелина* в сообщении Минюста сказано, что он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ, выступал против спецоперации на Украине и «активно взаимодействовал с иностранными агентами».
Все признанные сегодня иноагентами проживают за пределами Российской Федерации.
*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»