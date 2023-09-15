Минюст объявил иноагентом политолога Станислава Белковского*

Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов пятерых физических лиц. Среди них — политолог Станислав Белковский*, журналисты Илья Шепелин* и Кирилл Седов*, политический активист Евгений Кочегин*, военный эксперт Юрий Федоров*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Upd. (21.32): Среди причин включения в реестр иноагентов Белковского* упоминается участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов и «пропагандистская антигосударственная деятельность, направленная на формирование негативного образа Российской Федерации и дискредитацию специальной военной операции на Украине».

Федоров*, утверждают в ведомстве, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти» РФ решениях и проводимой ими политике, а также «открыто выступал в поддержку Украины», принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов. Упоминается, что он является членом британского Международного института стратегических исследований.

Относительно Шепелина* в сообщении Минюста сказано, что он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ, выступал против спецоперации на Украине и «активно взаимодействовал с иностранными агентами».

Все признанные сегодня иноагентами проживают за пределами Российской Федерации.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.