Минюст объявил иноагентами журналиста Козырева* и политика Борового*

В России вновь обновили реестр иноагентов. В список включили еще четыре человека и четыре организации, в том числе – экс-продюсера «Нашего радио» и ведущего «Дождя»** Михаила Козырева* и политика, депутата Госдумы II созыва Константина Борового*, сообщается на сайте министерства.

В список также вошли активист Павел Суляндзига*, бывший член Общественной палаты РФ Александр Литвинов*.

Боровой* «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией», пояснил Минюст. Также он выступал против спецоперации.

Козырев*, в числе прочего, выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, участвовал в пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, заявил Минюст.

Про Литвинова* говорится, что он распространял сообщения и материалы для неограниченного круга лиц, содержащие недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях, а Суляндзига* выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ,

Кроме того, в реестр внесены общественная организация «Омское гражданское объединение»**, инициативная группа «Центр Т»**, автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого»** и медиаплатформа «7х7 – Горизонтальная Россия»**.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

** Внесен в реестр организаций — иностранных агентов.