Минюст объявил иноагентами режиссера Манского* и политика Шлосберга*

Реестр иностранных агентов пополнили имена пяти человек. В обновленный список попали экономист Сергей Алексашенко*, режиссер Виталий Манский*, журналистки Юлия Парамонова* и Светлана Прокопьева*, а также политик Лев Шлосберг*, сообщается на сайте Минюста.

Решение о признании иноагентом Манского* ведомство объяснило тем, что он выступал против военной спецоперации, негативно высказывался о гражданах России. Кроме того, указывается, что он принимал участие в создании материалов иностранных агентов и получал поддержку от иностранных источников.

Алексашенко*, по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях, а также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами.

Кроме того, в реестр включили информационный портал «ВЕСЬМА»** и фонд «Свободная Якутия»**. В числе причин указывается распространение недостоверной информации.

Напомним, на прошлой неделе в реестр иноагентов включили журналиста Романа Супера*, историка Максима Кузахметова*, политолога Дмитрия Орешкина*, а также издание «Проект»** и ООО «ЯРНОВОСТИ»**.

* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

** Внесен в реестр организаций — иностранных агентов.