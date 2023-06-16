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Минюст объявил иноагентами режиссера Манского* и политика Шлосберга*
Реестр иностранных агентов пополнили имена пяти человек. В обновленный список попали экономист Сергей Алексашенко*, режиссер Виталий Манский*, журналистки Юлия Парамонова* и Светлана Прокопьева*, а также политик Лев Шлосберг*, сообщается на сайте Минюста.
Решение о признании иноагентом Манского* ведомство объяснило тем, что он выступал против военной спецоперации, негативно высказывался о гражданах России. Кроме того, указывается, что он принимал участие в создании материалов иностранных агентов и получал поддержку от иностранных источников.
Алексашенко*, по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях, а также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами.
Кроме того, в реестр включили информационный портал «ВЕСЬМА»** и фонд «Свободная Якутия»**. В числе причин указывается распространение недостоверной информации.
Напомним, на прошлой неделе в реестр иноагентов включили журналиста Романа Супера*, историка Максима Кузахметова*, политолога Дмитрия Орешкина*, а также издание «Проект»** и ООО «ЯРНОВОСТИ»**.
* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.
** Внесен в реестр организаций — иностранных агентов.
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