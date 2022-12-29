Миньоны-гиганты, кролики и «воришка» Дед Мороз: жители Татарстана создают снежные шедевры

В преддверии Нового года жители Татарстана украшают свои дворы и дома снежные фигурами и иллюминацией, создавая прекрасное настроение всем вокруг. Наиболее яркие истории — в обзоре «Татар-информа».

Португальский художник создал двухметровых миньонов в Нижнекамске

Во дворе дома № 27 по улице Лесной в Нижнекамске появились двухметровые миньоны сказочных новогодних героев. Автор — португальский художник Кристиан Апостол. На работу у него ушло более 20 часов.

По словам художника, во время творчества к нему подходили жители двора, поддерживали, приносили горячий чай и вкусняшки. Многие наблюдали с окон своего дома.

«Нижнекамские миньоны никого не оставили равнодушными!» — отметили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Деда Мороза на доме бугульминца поймали с поличным

Бугульминец Александр Панин каждый год, уже более 10 лет украшает к Новому году свой дом не только внутри, но и снаружи. По его словам, они с женой это делают для радости и для души.

Была у семьи Паниных и смешная история, связанная с необычным новогодним украшением фасада дома. Дед Мороз, который по лестнице пытается залезть в окно второго этажа, однажды напугал соседей.

Это было, когда Александр Александрович впервые прикрепил фигуру. Ночью соседка напротив заметила, что кто-то пытается пробраться в дом Паниных и начала кричать незваному гостю: «Куда лезешь?».

Реакции на ее голос не последовало, а выйти ночью соседка побоялась.

Наутро она подошла поближе и поняла, что вор был не настоящий, а новогодний. Об этом ночном происшествии соседка позже сама и рассказала хозяину дома.

Яркий дом горожанки из Нурлата виден издалека

Дом горожанки из Нурлата Фирдавс Нурутдиновой искать долго не придется: стоит повернуть на улицу Андреева, уже по ярким огням можно безошибочно найти его.

Весь дом по периметру, двор, заборы, придомовая территория украшены новогодними гирляндами. Красные, синие, желтые, лунные мерцающие огоньки всю улицу наполняют праздничным настроением. А хозяйке дома только этого и надо.

«Уже третий год так ярко оформляем свою территорию, — поделилась она. — Мне очень нравится. Каждый год привожу новые элементы украшения, иллюминацию. Куда бы ни поехала, в Казань ли, Ульяновск, Самару, уже с лета начинаю покупать их».

А новогоднее оформление обходится ей недешево. Если 20-30 тысяч рублей она тратит только на покупку, то за декабрь-январь за электроэнергию платить приходится больше обычного.

«А мне и не жалко. Люблю красоту, дети радуются, соседям нравится. В этом году чуть припозднилась с украшением, так соседи уже начали спрашивать: Разве не будете украшать?» — говорит она.

Каждый год здесь появляется новая композиция. В этом году на оленьей упряжке в гости спешит Дед Мороз, рядом — Санта Клаус, а во дворе — забавный вертящийся Снеговик. Всю эту красоту разместить, оформить помогают дочь и зять.

«Фигуру оленя и саней зять вырезал из фанеры, а потом уж вместе обрамляли ее огоньками», — поделилась Фирдавс Мавлютовна.



Фирдавс апа около 40 лет проработала в спорткомплексе имени Хузина завхозом. Поэтому подготовка к новогоднему празднику, оформление елки проходили при ее активном участии. Часто и сама наряжалась в новогодних персонажей, приходилось быть и Дедом Морозом, и Снегурочкой.

По жизни позитивная Фирдавс Нурутдинова с радостью делится им и с окружающими, искренне верит, что Новый год придет с добром. Ведь и встречает она его по-особому ярко.

Фельдшер из Буинского района 22 года лепит новогодние фигуры во дворе

Проработавшая всю жизнь фельдшером Дания Вагапова из Буинского района вот уже 22 года лепит новогодние фигуры во дворе. В этом году у самых ворот ее дома гостей и жителей встречает символ года — Кролик, а рядом Емеля на печи. Для изготовления последнего идею подала сама природа.

«С крыши дома упал снег. Весь обледеневший! Стою в недоумении и не знаю, что делать. И тут я вспомнила о Емеле из русской сказки. Можно ведь слепить печь! Так я и сделала. Чтобы завершить работу до конца собрала весь мягкий снег со двора. Углубление для дров вырезала лопатой. Покрасила. Осталось только сделать хозяина печи. А потом позаботилась о его одежде», — рассказала хозяйка фигуры.

Кафтан Емели изготовила из старой фуфайки. Облила ее водой, рукава наполнила снегом, Повесила на вешалку, чтобы замерзла. По мере замерзания загибала рукава.

Потом слепила фигуру Емели и «одела» его. Спустила с чердака старые валенки. Их тоже заполнила снегом. А когда сказочный герой был одет, приступила к лицу. С помощью разноцветных красок нарисовала глаза, нос, рот. И последним штрихом стал головной убор, который носила сама.

Вот только дождливая погода успела растопить композицию, но неугомонная Дания Вагапова заново все переделала: «Какой же Новый год без Хозяина?!». Вскоре слепила и фигурку Кролика — символ наступающего года по китайскому календарю.

Жительница Мамадышского района вручает новогодние подарки односельчанам и их детям

Праздник для местных жителей Гульсина Валиуллина из села Шадчи Мамадышского района устраивает за счет собственных средств.



По словам главы Шадчинского сельского поселения Валерия Шрыкова, как настоящая волшебница она раздает подарки и детям, и взрослым.

Каждый год женщина собирает новогодние пакеты, надевает костюм Снегурочки, берет под руку Деда Мороза и идет в гости к своим односельчанам. Лица бабушек и дедушек от такого внимания расплываются в искренних улыбках.

К слову, местный художник Роберт Салахутдинов в своем родном Мамадыше решил сделать подарок городу и украсил одну из улиц фигурами. Снежные шедевры уже оценили жители и гости города, а также пользователи социальных сетей.

Гостей в Арском районе встречает Дед Мороз, Снегурочка и улыбчивый Заяц

Раушания и Марат Вильдановы из села Старое Чурилино Арского района ежегодно делают снежные фигуры у своих ворот. Гостей встречают Дед Мороз, Снегурочка и символ года. В этом году посередине улыбается белый Заяц.



Раушания апа работает завучем по учебной работе в Старочурилинской школе, ее муж Марат — на железной дороге. В большой семье — трое сыновей и один внук.

«Мы все вместе выходим и делаем фигурки. Нам очень нравится это занятие. В другие годы дни были холодными. В этом году, когда пришло тепло, было приятно и рисовать. Правда, на следующий день фигуры немного подтаяли. Но больше вреда не было», — рассказала хозяйка дома.

Заяц с морковой и снеговик с самоваром радуют сельчан в Кайбицком районе

В преддверии Нового года и Рождества активная семья Владимира и Валентины Епифановых создала неповторимую праздничную композицию. Придомовую территорию украшают Снеговик, Заяц, самовар и елка.

Дом семьи расположен на улице Кирова, которая является центральной в Большом Подберезье. По ней ходят жители села, проезжает много автомобилей, поэтому Епифановы создали так называемую «визитную карточку» села.

«Теперь эти снежные фигурки поднимают настроение односельчанам и проезжающим», — поделилась председатель совета ветеранов поселения Екатерина Елисеева.

82-летняя жительница Агрызского района создала зимнюю сказку у ворот своего дома

Энергии 82-летней Занфире Давлетшиной — жительницы Нового Аккузина Агрызского района можно только позавидовать. Женщина решила принять участие в конкурсе «Зимняя сказка», который объявил исполком района, и создала сказку у ворот своего дома.

У ворот дома Занфиры апы расположился краснощекий Снеговик, красавица Снегурочка и самый главный символ наступающего года — Кролик. Рядом со снежными фигурами также стоят Лошадка, Медвежонок, Сова и другие сказочные герои. На воротах красуется надпись «Зимняя сказка» на татарском языке.

«В этом году создание снежных фигур далось мне нелегко, а причиной тому стала неустойчивая погода. Как только я все доделала, сразу же пошел снег с дождем и как результат — все постройки поломались и растаяли. Но деваться некуда, пришлось лепить все по новой», — с улыбкой рассказала Занфира апа.

Такая яркая картина из лесных зверей, безусловно, радует сельчан, а особенно ребятишек.

На селе Занфира апа пользуется любовью и уважением. В свое время она стояла на страже здоровья сельчан, работала фельдшером. Уже много лет она находится на заслуженном отдыхе. Летом в большом количестве сушит лекарственные травы, делает полезные для здоровья бальзамы. Осенью ходит в лес за грибами, орехами. Зимой ежедневно встает на лыжи. Каждое мероприятие в сельском клубе украшает своими мелодичными песнями и зажигательными танцами. Наверное, поэтому она остается молодой в свои 82 года.

Дом Атласа Суфиянова из Старого Утямыша сверкает по ночам

Мастер электроники Атлас Суфиянов из Черемшанского района уже много лет украшает дом разноцветными новогодними огнями. Светодиодные лампочки в этом году горят еще ярче.



«В окнах домов протянуто 200 светодиодов разных цветов. Они мигают по программе, введенной через компьютер. Написал „С Новым годом, Утямыш!“ и другие праздничные надписи. Делаю это для того, чтобы люди радовались, чтобы было праздничное настроение», — отметил Атлас Суфиянов.

Каждая из фигур 73-летней Фагимы Галлямовой слеплена с душевной теплотой

73-летняя Фагима Галлямова из села Бурта-Кирта Заинского района ежегодно украшает свой дом снежными фигурами Деда Мороза, Снегурочек со снеговиками и другими сказочными героями.

Получается очень красиво, говорят односельчане. Дом семьи Галлямовых расположен на въезде в деревню.

«Красота поднимает настроение всем. Фагима апа — создательница всего прекрасного, очень отзывчивый человек и в жизни. Ежегодно занимает первое место в конкурсе „Новогодние узоры“. Спасибо Фагиме апе, которая, несмотря на преклонный возраст, дарит людям красоту», — поделилась ее односельчанка Райнат Гарифуллина.

Зайца-гиганта слепили в Тюлячах

В Тюлячах в этом году сделали самую большую фигуру символа наступающего года. Высота этого зайца составляет 9 метров, а длина более 11 метров.

Для изготовления фигуры использовали снег и рулоны с сеном. Она стоит в центре Тюлячей, рядом с ней фотографируются и дети, и взрослые.

«И на нашей улице будет праздник!»

У жителей улицы Максима Горького Камского Устья — участников проекта «Здравствуй, улица моя!», реализованного в рамках грантового конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», — предновогодние заботы.

Жительница Вера Колударова рассказала, что у них на улице, к сожалению, нет молодежи, да и художников тоже нет. Но в преддверии любимого праздника они лепят милые снежные фигурки, раскрашивают их своими руками и уже чувствуется, что праздник наступает.

А в прошлом году в эту пору вместе со всеми соседями нарядили на улице искусственную елку и весело провели новогодние праздники. Этой весной решили сами посадить и вырастить зеленую красавицу. За лето она заметно подросла, и вот уже появились первые красивые шишечки.

Время пролетело незаметно, и пришла пора одевать елочку в праздничный наряд.

«И мы опять все вместе хлопочем возле елки. А как же! Ведь впервые на нашей улице состоится новогоднее праздничное мероприятие с участием работников дома культуры. Очень волнительно!» — поделилась Вера Колударова.