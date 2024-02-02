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Минувшей ночью в Зеленодольске сгорел частный дом, в пожаре погибла пожилая пара
В ночь на 2 февраля на улице Мичурина в Зеленодольске загорелся частный дом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Площадь горения составила 56 квадратных метров, огонь распространился по всему одноэтажному дому.
После того, как пожар был потушен, огнеборцы обнаружили в здании тела 70-летнего мужчины и 77-летней женщины.
Причиной пожара могла стать проблема с электросетью или непотушенная сигарета.
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