Минувшей ночью в Зеленодольске сгорел частный дом, в пожаре погибла пожилая пара

В ночь на 2 февраля на улице Мичурина в Зеленодольске загорелся частный дом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Площадь горения составила 56 квадратных метров, огонь распространился по всему одноэтажному дому.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После того, как пожар был потушен, огнеборцы обнаружили в здании тела 70-летнего мужчины и 77-летней женщины.

Причиной пожара могла стать проблема с электросетью или непотушенная сигарета.