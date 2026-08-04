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Происшествия 4 августа 2026 10:08

Минувшей ночью в небе над Россией уничтожено 320 вражеских БПЛА

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320 вражеских БПЛА уничтожено в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 3 августа до 8.00 мск 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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