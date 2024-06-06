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Минувшей ночью российские ПВО сбили 19 украинских дронов и ракету «Нептун»
В ночь на 8 июня российские силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Крыма, Белгородской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, над Республикой Крым дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 13 украинских дронов. Еще шесть БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области.
Кроме того, российским ПВО удалось перехватить украинскую противокорабельную ракету «Нептун», направленную в сторону Ростовской области.
Информации о жертвах, разрушениях или иных последствиях в результате попыток атак со стороны Украины не поступало. Обстановка в приграничных регионах остается напряженной, но контролируемой.
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