Минувшей ночью российские ПВО сбили 19 украинских дронов и ракету «Нептун»

В ночь на 8 июня российские силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Крыма, Белгородской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, над Республикой Крым дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 13 украинских дронов. Еще шесть БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области.

Кроме того, российским ПВО удалось перехватить украинскую противокорабельную ракету «Нептун», направленную в сторону Ростовской области.

Информации о жертвах, разрушениях или иных последствиях в результате попыток атак со стороны Украины не поступало. Обстановка в приграничных регионах остается напряженной, но контролируемой.