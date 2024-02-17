Минувшей ночью российские ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ

Этой ночью российские ПВО сбили 33 БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

По четыре БПЛА сбили над территорией Белгородской и Воронежской областей, один — над Курской, шесть — над Калужской областью, 18 беспилотников — над Брянской областью.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.