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Минувшей ночью российские ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ
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Этой ночью российские ПВО сбили 33 БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
По четыре БПЛА сбили над территорией Белгородской и Воронежской областей, один — над Курской, шесть — над Калужской областью, 18 беспилотников — над Брянской областью.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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