Минувшей ночью ПВО сбили 32 украинских беспилотника

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов, направленную на объекты на территории РФ.

По данным Минобороны, было обезврежено в общей сложности 32 беспилотника самолетного типа.

Основной удар пришелся на Курскую область, где силы ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА.

Еще 6 беспилотников были нейтрализованы над Ярославской областью.