Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минувшей ночью ПВО сбили 32 украинских беспилотника
Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов, направленную на объекты на территории РФ.
По данным Минобороны, было обезврежено в общей сложности 32 беспилотника самолетного типа.
Основной удар пришелся на Курскую область, где силы ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА.
Еще 6 беспилотников были нейтрализованы над Ярославской областью.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников