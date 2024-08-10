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Происшествия 10 августа 2024 09:12

Минувшей ночью ПВО сбили 32 украинских беспилотника

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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов, направленную на объекты на территории РФ.

По данным Минобороны, было обезврежено в общей сложности 32 беспилотника самолетного типа.

Основной удар пришелся на Курскую область, где силы ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА.

Еще 6 беспилотников были нейтрализованы над Ярославской областью.

#спецоперация на Украине
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