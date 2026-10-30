Минувшей ночью над Татарстаном сбили БПЛА, над Россией – 1043 дрона

1043 вражеских беспилотника перехватили над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили в том числе над Татарстаном.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1043 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Татарстан», – говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 862 вражеских БПЛА, летевших в сторону Московского региона.