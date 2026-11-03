Минувшей ночью над Россией уничтожили 856 вражеских БПЛА

856 вражеских дронов перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО уничтожены 856 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.