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Происшествия 12 октября 2026 09:08

Минувшей ночью над Россией уничтожили 151 вражеский дрон

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151 вражеский БПЛА перехвачен и уничтожен над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 11 октября до 8.00 мск 12 октября, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотник #минобороны россии
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