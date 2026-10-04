Минувшей ночью над Россией уничтожено 559 вражеских беспилотников

559 вражеских БПЛА перехвачено и уничтожено в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 3 октября до 8.00 мск 4 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 559 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.