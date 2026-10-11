Минувшей ночью над Россией уничтожено 479 вражеских БПЛА

479 вражеских БПЛА перехвачено и уничтожено над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 479 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.