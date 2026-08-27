news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 27 августа 2026 08:29

Минувшей ночью над Россией уничтожено 267 вражеских БПЛА

Читайте нас в
Телеграм

267 вражеских БПЛА перехвачено и уничтожено в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

26 августа 2026
В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки

В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки

26 августа 2026
Новости партнеров