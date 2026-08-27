Минувшей ночью над Россией уничтожено 267 вражеских БПЛА

267 вражеских БПЛА перехвачено и уничтожено в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.