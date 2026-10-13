Минувшей ночью над Россией сбили 604 вражеских БПЛА

604 вражеских беспилотника перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 12 октября до 8.00 мск 13 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 604 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.