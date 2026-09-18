news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 18 сентября 2026 08:26

Минувшей ночью над Россией перехватили 629 вражеских дронов

Читайте нас в

629 вражеских БПЛА перехвачены и уничтожены в небе над регионами России в течение минувшей ночи.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 17 сентября до 8.00 мск 18 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 629 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#бпла #дроны #беспилотники #минобороны рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Первый снег в Татарстане может выпасть в октябре – синоптик

17 сентября 2026
В Татарстане в ближайшую неделю установится теплая погода – синоптик

В Татарстане в ближайшую неделю установится теплая погода – синоптик

17 сентября 2026
Новости партнеров