Минувшей ночью над Россией перехватили 629 вражеских дронов

629 вражеских БПЛА перехвачены и уничтожены в небе над регионами России в течение минувшей ночи.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 17 сентября до 8.00 мск 18 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 629 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.