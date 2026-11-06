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Происшествия 6 ноября 2026 09:47

Минувшей ночью над Россией перехватили 142 вражеских дрона

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142 вражеских БПЛА перехвачены и уничтожены над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 142 украинских беспилотных летательных средства над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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