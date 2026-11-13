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Происшествия 13 ноября 2026 09:18

Минувшей ночью над Россией перехватили 1198 вражеских БПЛА

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1198 вражеских БПЛА перехвачено и уничтожено над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 12 ноября до 8.00 мск 13 ноября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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