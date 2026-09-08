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Происшествия 8 сентября 2026 08:46

Минувшей ночью над Россией перехвачено и уничтожено 384 вражеских БПЛА

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384 вражеских дрона российские ПВО перехватили и уничтожили в небе над страной минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 7 сентября до 8.00 мск 8 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #дроны #минобороны рф
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