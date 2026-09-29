Минувшей ночью над Россией перехвачено 129 вражеских БПЛА

129 вражеских беспилотника уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 28 сентября до 8.00 мск 29 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.