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Происшествия 29 сентября 2026 08:53

Минувшей ночью над Россией перехвачено 129 вражеских БПЛА

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129 вражеских беспилотника уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 28 сентября до 8.00 мск 29 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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