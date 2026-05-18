Минус два главных титула «Зенита-Казань» в сезоне: это уже кризис Вербова в Казани?

Казанский«Зенит» вылетел из полуфинала «Финала шести» Кубка России и проиграл матч за третье место, уступив «Локомотиву». Это второй неудача подряд после финала плей-офф Суперлиги. Подробности, причины и выводы – в материале «ТИ-Спорта».





Неудачный сезон Вербова в Казани – руководству есть над чем подумать?

В заключительном матче сезона за третье место в «Финале шести» волейбольной Суперлиги Зенит-Казань» уступил новосибирскому «Локомотиву» 2:3 (25:18, 22:25, 26:24, 22:25, 12:15). Днем ранее татарстанцы попрощались с надеждой в розыгрыше Кубка России, безвольно уступив в полуфинале команде Владимира Алекно всухую (0:3). При этом «регулярке» подопечные Алексея Вербова завершили чемпионат лишь с двумя поражениями и выглядели явными фаворитами перед всеми главными турнирами сезона.

Однако занести себе в актив прошедший сезон казанский «Зенит», несмотря на победу в регулярном чемпионате, может с огромной натяжкой. Не стоит забывать и выступления татарстанцев в плей-офф, в котором московское «Динамо» в сухой серии безжалостно обыграло казанцев по ходу всех трех поединков (3:0). Возможно татарстанской команде необходима перестройка в будущем сезоне.

Выгонять одного из лучших тренеров Суперлиги в Казани вряд ли собираеются. Но, как минимум, серьезного разговора с руководством клуба не избежать. Поражения в значимых турнирах, таких как плей-офф, не говоря уже о второстепенных Кубке и Суперкубке страны – бесследно не проходят. Напомним, что на старте сезоне-2025/26 казанцы так же уступили в рамках предсезонного турнира «Кубке Победы».

Во второй паре путевку в «Финал шести» у новосибирского «Локомотива» выбило московское «Динамо» (3:2). В данном противостоянии по ходу встречи все складывалось куда менее предсказуемо. Команды поочередно выигрывали партии, а в заключительном пятом отрезке принципиальное соперничество длилось до последнего. Однако москвичам удалось пересилить исход поединка в свою пользу на тай-брейке.

В финале Кубка России победу одержало московское «Динамо» (2:3 (25:21, 25:19, 24:26, 13:25, 10:15). Это пятый трофей в истории столичной команды. Ранее они выигрывали турнир в 2006, 2008, 2020 и 2024 гг.

Новосибирцы грамотно воспользовались ошибками казанцев

В матче за третье место после тяжелого полуфинала, казанский «Зенит» вышел против «Локомотива» не в самом боевом составе, как и его оппонент. Однако, судя по настрою казанцев, серия полуфинала плей-офф, прошедшая «на тоненького» (3:2 в пользу «Зенита-Казань») явно была свежа в воспоминаниях татарстанцев. Именно таким между соперниками выдалось и очное противостояние в «Финале шести».

Стартовый отрезок в этом матче остался за казанцами. Команда Алексея Вербова вырвалась вперед за счет подач и двух подряд блоков. В концовке татарстанская команда закрепила результат снова на подачах и уверенно забрала этот сет. Казалось, стартовое начало для татарстанской команды было ознаменовано удачно.

Однако уже со старта второго сета оба коллектива много ошибались. Казанцы пользу из них извлечь не смогли в отличие от их оппонента. Новосибирцы совершили пять эйсов подряд, а затем укрепили преимущество под заявку второй партии благодаря еще трем подачам на вылет, решившим исход этого отрезка в матче.

Микромоменты решили исход встречи между «Зенитом» и «Локомотивом»

Третья партия стала самой принципиальной во встрече. Обе команды не хотели упускать нити игры, из-за чего счет долго оставался равным. Команда Алексея Вербова буквально на последних минутах пересилила оппонента. Доигровщик Андрей Сурмачевский отличился в атаке реализовав пайп, а связующий Михаил Вышников остановил блоком доигровщика «Локомотива» Сэма Деру.

Концовка, казалось, могла остаться за «зенитовцами», но два подряд эйса доигровщика «железнодорожников» Федора Воронкова отправили «Локомотив» далеко вперед. Отыграться казанцам после 10:8 в пользу новосибирцев – не удалось. Таким образом, бронзовым призером Кубка России стали подопечные Пламена Константинова.

Блокирующий «Зенита-Казань» Артем Вольвич после матча заявил, что в прошедшей встрече решающую роль сыграли микромоменты.

«Локомотив» был сильнее в мелочах: где-то повезло на подаче, где-то – в атаке. Они с каждой партией добавляли, а мы – наоборот. Результат закономерен, но хотя бы растянули матч на пять партий и подарили болельщикам праздник волейбола», - приводит слова Вольвича официальный сайт волейбольной Суперлиги.

Также 36-летний ветеран признал, что возможно с точки зрения значимости медалей сезон выдался не самый удачный, а что касается качества волейбола и профессионального роста в том числе и молодых игроков - сезон отличный.

Неожиданный финал и выход теневого лидера на сцену

Открытием текущего сезона, пожалуй, по праву стоит считать московское «Динамо». Подопечные Константина Брянского стали обладателями Кубка России в сезоне-2025/26, обыграв в финале розыгрыша команду Владимира Алекно 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10). «Динамовцы» сумели вернуться в игру с 0:2 и одержать победы в последующих трех сетах.

Также стоит вспомнить финал плей-офф, в котором столичная команда в сухую обыграла казанский «Зенит» и оставила фаворита лидера чемпионата и фаворита турнира без главного трофея в сезоне. Отметим, что регулярный сезон команда Константина Брянского завершила лишь на третьем месте после казанцев и петербуржцев.

В финале Кубка России «динамовцы» долго присматривались к оппоненту и грамотно его изучали на предмет слабых сторон. Тогда как петербуржцы действовали весьма агрессивно. В середине встречи «Динамо» воспользовалось расконцентрацией своего соперника и грамотно перевел их ошибки в свою пользу.