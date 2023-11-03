Минус 8-10 рублей за поездку: как жители Татарстана сэкономили на проезде 10 миллионов

В Татарстане до 31 декабря – существенно снижена стоимость проезда в общественном транспорте. Платежная система «Мир» предоставляет жителям и гостям республики сразу две скидки на проезд. Основным условием получения скидок является оплата поездки загруженной в смартфон картой «Мир» или Картой жителя республики Татарстан, которая тоже выпускается на базе платежной системы «Мир». Воспользоваться существенной выгодой при проезде можно до конца года.

Проезд обойдется дешевле на 10 рублей, если оплатить его Картой жителя, загруженной в телефон. Скидка 8 рублей автоматически применится за покупку билета по любой карте «Мир» в смартфоне. Условия акции распространяются на все виды городского транспорта, где установлены терминалы для безналичной оплаты проезда.

Воспользоваться предложением платежной системы «Мир», а соответственно и получить скидку довольно просто. Национальную карту, в том числе Карту жителя, нужно заранее загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. Для этого подойдет практически любая карта «Мир», в том числе выпущенная онлайн цифровая Карта жителя Республики Татарстан, отмечают в платежной системе «Мир».

Пассажиры общественного транспорта Татарстана уже смогли сэкономить на проезде более 10 миллионов рублей.

«Уверена, что до конца года еще многие пассажиры воспользуются скидкой, ведь платить телефоном с картой “Мир” удобно и выгодно. Мы видим, что с начала акции число платежей смартфоном в транспорте региона увеличилось в полтора раза», – отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Свою выгоду от использования карт каждый житель может рассчитать, исходя из своих индивидуальных потребностей и сравнив их с тарифами на проезд в различных городах Татарстана. Для примера приведем Казань. В столице республики стоимость проезда за наличную оплату составляет 36 рублей, по транспортной и банковской картам – 35 рублей.

Казань имеет развитую транспортную сеть. Ежегодно городской пассажирский транспорт перевозит более 200 миллионов пассажиров. Жители города обслуживаются четырьмя видами внутригородского пассажирского транспорта: автобусами, трамваями, троллейбусами и метро.

Оплатить проезд нужно, поднеся мобильный телефон к валидатору. Некоторые терминалы могут выдавать чеки или билеты на полную стоимость проезда, скидка при этом пройдет автоматически. Ее можно увидеть в мобильном банке или пуш-уведомлениях от банка. Стоит добавить, что карта на «живом» пластике не дает скидку.

Акция в этом году традиционно продлится до 31 декабря. Скидка распространяется на проезд во всех видах транспорта – автобусах, трамваях и троллейбусах республики, а также в казанском метрополитене.

Подробная инструкция о том, как загрузить данные карты в мобильный платежный сервис опубликована на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!». Там же можно узнать о подробностях акции и перевозчиках, участвующих в ней.

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Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"