Минуллина заявила, что недорабатывает со Спасским районом Татарстана

Талия Минуллина

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Объем внебюджетных инвестиций в Спасском районе Татарстана за прошлый год составил 1,9 млрд рублей. Об этом на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ сообщил глава района Фаргат Мухаметов.

«Я делаю себе замечание. Это что такое? Спасский район занимает третье место с конца по внебюджетным инвестициям. С такими созданными шикарными объектами, при таком потоке туристов это уму непостижимо. Значит, мы недорабатываем там, где может быть очень много новых бизнесов», – заявила руководитель АИР РТ Талия Минуллина, выслушав главу муниципалитета.

По ее словам, внимания заслуживают такие области, как рыбоводство и переработка сельскохозяйственных продуктов, а также туризм к археологическим объектам.

«В плане туризма одного дня – это же огромный поток, который явно может оставаться на ночь. Тем более что огромное количество объектов, которое сегодня там расположено, за один день посмотреть невозможно. Особенно если берешь какой-нибудь экскурсионный тур. Четырнадцать объектов федерального и 36 объектов республиканского значения, не говорю про объект ЮНЕСКО. Там не то что один день, там полгода можно торчать с удовольствием. А мы не делаем те сервисы, которые бы оставили людей», – подчеркнула глава АИР РТ.

Она отметила, что в районе слишком много внимания уделяют промышленности, тогда как огромные резервы скрываются именно в туристической отрасли.

«Мы все время говорим о промышленности. У нас многие районы Татарстана промышленные, и большая часть экономики республики на ней строится. Но не все же районы такие. Вот Спасский район не отличается развитой промышленностью, но какие здесь туризм и сельское хозяйство, которые можно дальше развивать. Не обязательно постоянно с этой идеей промышленности идти», – считает Минуллина.

Курс у района абсолютно правильный, но чувствуется недооценка ресурса территории, заметил в свою очередь первый вице-президент «Опоры России», председатель Совета по инвестициям ФРИИ Азат Газизов.

Газизов посоветовал главе Спасского района обратить пристальное внимание именно на увеличение времени пребывания туриста до двух-трех дней. По его словам, с аналогичной проблемой сталкивался Великий Новгород, причем с принятием стратегии начала развиваться и соответствующая инфраструктура.

«Сейчас там отремонтировали набережные, появились рестораны, отели и гостиницы. То есть получилось не кусками все менять, а подтягивать все части одновременно. Бизнесу нужен от руководства какой-то общий курс. Зачем изобретать велосипед, когда другие это уже сделали?» – заключил эксперт.