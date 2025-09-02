Минуллина заявила, что безвизовый режим с Китаем открыл новые горизонты для бизнеса РТ

Фото: Телеграм-канал Агентства инвестиционного развития РТ

Введение безвизового режима между Россией и Китаем стало долгожданным прорывом, демонстрирующим готовность обеих стран к углублению экономического сотрудничества. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, ее слова приводит Телеграм-канал Агентства.

По ее мнению, это не просто очередной шаг, а мощный сигнал для бизнеса, который подводит итог многолетним усилиям по укреплению двусторонних связей.

Минуллина напомнила, что ранее важными вехами на пути сближения были создание торгового представительства Татарстана в Китае, открытие генерального консульства Китая в республике, учреждение Центра поддержки китайских инвестиций, а также запуск прямого авиасообщения между Казанью и Шанхаем в сентябре 2024 года.

По ее словам, именно отмена виз открывает новые возможности: предприниматели теперь могут оперативно отправляться на переговоры или заключать важные контракты без необходимости тратить время на оформление документов.

Это, подчеркнула руководитель агентства, создает качественно новый уровень делового взаимодействия, способный ускорить принятие финансовых решений и вывести экономическое сотрудничество на беспрецедентный уровень.